バットを持って構えた姿が「その子にとって振りやすいフォーム」野球を始めたばかりの子どもがバットを持った時、どのように構えるのか。プレー経験のある指導者や保護者であれば、すぐに“正しい形”を教えたくなるだろう。巨人や第2回WBCで日本代表のチーフスコアラーを務めた三井康浩氏は、打撃フォームについて「その子に合った振り方を尊重するのが上達の早道」と語る。子どもの「個」を受け入れ尊重する考え方と、早い段階