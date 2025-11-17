17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数145、値下がり銘柄数424と、値下がりが優勢だった。 個別ではグリーンモンスター、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ブシロードがストップ高。シェアリングテクノロジー、サインド、免疫生物研究所、マイクロアドは一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、ＴＨＥＣＯＯ、ユーソナー、日本動物高度医療センター、Ａｅ