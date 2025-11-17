17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数145、値下がり銘柄数424と、値下がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ブシロード<7803>がストップ高。シェアリングテクノロジー<3989>、サインド<4256>、免疫生物研究所<4570>、マイクロアド<9553>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、ユーソナー<431A>、日本動物高度医療センター<6039>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>など9銘柄は年初来高値を更新。ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、モンスターラボ<5255>、ライトアップ<6580>、サイバーセキュリティクラウド<4493>、ＪＤＳＣ<4418>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ａｉロボティクス<247A>、インフォメティス<281A>、海帆<3133>、インバウンドプラットフォーム<5587>、リファインバースグループ<7375>がストップ安。カウリス<153A>、ユカリア<286A>は一時ストップ安と急落した。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>など43銘柄は年初来安値を更新。スタメン<4019>、ヒューマンテクノロジーズ<5621>、データセクション<3905>、ビズメイツ<9345>、いつも<7694>は値下がり率上位に売られた。



