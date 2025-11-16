オリックス→ロッテの大下が現役引退を発表今季限りでロッテを戦力外となった大下誠一郎内野手が自身のインスタグラムを更新し、現役を引退することを報告した。大下は2022年オフに行われた第1回現役ドラフトでオリックスから移籍。新天地3年目の今季は1軍出場なしに終わっていた。ここでは大下と同じ“現ドラ1期生”の現在地を見てみる。大ブレークを果たしたのが、細川成也外野手（DeNA→中日）と大竹耕太郎投手（ソフトバン