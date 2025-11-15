4年目の今季、キャリアハイの成績を残した野村勇大学、社会人を経て2021年ドラフト4位でソフトバンクに入団した野村勇内野手。1年目から10本塁打、10盗塁を記録するも、翌年から2年続けて打率1割台と低迷。背水の陣で臨んだ今季は、自己最多の126試合に出場し、打率.271、12本塁打、18盗塁をマークした。飛躍の裏にどのような変化があったのか。データを用いて掘り下げていく（数字は全て2025年シーズン終了時点のもの）。野村