元片づけられない漫画家・午後さんは、ずっと白い食器ばかり使っていましたが、おしゃれな喫茶店ではあまり使われていないことに気づき、食器選びにこだわるように。お気に入りの食器を使うことで生活に変化が起き、あることに気づいたそう。果たして午後さんが気づいたこととは…？大好きな喫茶店にならって、食器を選んだら… 午後：片づけが苦手だった漫画家。今では部屋の掃除が大好きに 猫：午後家の元飼い猫♂（享年22）。今