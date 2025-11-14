理美容師によるボランティア活動が大分市の養護老人ホームで行われ、入所者の髪をカットしました。 【写真を見る】理美容師17人が養護老人ホームでヘアカットボランティア大分 この活動は、県内で美容室9店舗を運営する宮崎県の企業が、社会貢献の一環として実施したものです。 14日、理容師と美容師合わせて17人が大分市の養護老人ホーム「アイリス清心園」を訪れ、入所者の髪を丁寧にカットしました。整