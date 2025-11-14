腰痛で辞退も…東京Dの前日練習に参加「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の前日練習が14日、東京ドームで行われ、大会参加を辞退していたロッテ・種市篤暉投手が参加した。種市は3日に腰痛のため、大会辞退が発表されていたが、侍ジャパンの練習着を着用し球場入り。今大会はWBCを意識し、ピッチコムやピッチクロック、MLB球を使用。「単純に興味もありましたし、元々出る予定だったのでそこは聞きたいなと思って」