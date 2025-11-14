監督・脚本・キャラクターデザイン・原画の大半をひとりで担った映画『ルックバック』が国内外で高い評価を得ている、アニメーターでアニメーション監督の押山清高。情熱を失わず、自身を救い続けるための探求をいかに続けているのか。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。