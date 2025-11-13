セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が11月13日、ブラックフライデーに合わせ、全国のセブン−イレブンで、人気の揚げ物3商品の日替わり半額セールを同月27日から4日間限定で実施すると発表しました。【画像】「どれもおいしそう！」これがセブンが実施する「揚げ物の日替わり半額セール」の対象商品です！同社によると、ブラックフライデーに合わせた揚げ物の日替わり半額セールを行うのは今回が初めてだというこ