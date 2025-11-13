阿南市で漁に出かけた漁船の行方が、11月12日から分からなくなっています。漁船には80代の男性1人が乗っていて、海上保安部などが捜索しています。（漁師）「組合員も総動員で出とんですけどね、『おらんなー』というて、心配ですね」行方が分からなくなっているのは、福村漁協の漁船1隻です。これは、漁協に設置された監視カメラの映像です。12日の午前3時40分ごろ、阿南市畭町の亀崎漁港を、漁船が出ていく様子が映ってい