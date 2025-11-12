フリードマン氏がSNSで取り上げたスキーンズの活躍MLBの第一線で活躍する投手を取り上げ続ける米の投球分析家が、独自につくった“大賞”を発表した。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は10日（日本時間11日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。パイレーツのポール・スキーンズ投手に新たな“称号”を与え、活躍を称えた。スキーンズはメジャー2年目の今季、32試合に先発し10勝10敗。