来たる11月28日（金）、ソニーグループ クリエイティブセンターがリサーチ＆執筆を手がけた書籍『SIGNALS Creative Research No.02』の刊行イベントが、代官山蔦屋書店にて開催される。同誌にて小説＆マンガ原作を担当したSF作家の津久井五月もゲストとして登壇。貴重な機会をお見逃しなく！