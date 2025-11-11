バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は12月5日から、公式オンラインショップで、福袋3種の先行販売を開始する。一般販売は12月8日から行う。加えて、2026年1月1日からは、数量限定で店舗限定の福袋を販売する。「PRESS BUTTER SAND福袋 店舗限定セット2026」PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)は、「BAKE CHEESE TART」や「RINGO」などを手掛ける、株式会社BAKEが運営するバターサンド専門店。2017年に東京駅構内に誕生し