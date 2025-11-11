独禁法違反の疑いで公取委が立ち入り検査した東京都交通局が入る都庁第2庁舎＝11日午前、東京都新宿区東京都交通局が運営する都営線の工事入札で談合したとして、公正取引委員会は11日、独禁法違反（不当な取引制限）の疑いで受注6社に立ち入り検査した。不正に関与した可能性もあるとみて発注側の都交通局にも実施。数年にわたり受注先を調整したとみて調べるもようだ。関係者への取材で分かった。関係者によると、6社は東鉄