愛知県で今シーズン過去10年で2番目に早い「インフルエンザ注意報」が発令されたことを受け、大村知事が注意を呼びかけました。大村愛知県知事：「11月6日木曜日にインフルエンザ注意報を発令いたしました。改めて県民の皆さまに注意喚起をさせていただきます」愛知県は今月6日、インフルエンザの感染が拡大しているとして、注意報を発令しました。過去10年で2番目に早く、感染者数は8月の最終週から10週連続で増加し