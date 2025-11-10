女優の小松彩夏が９日、オフィシャルブログを更新し、０歳の息子と一緒にスタジアムを訪れ、地元チーム・ベガルタ仙台の試合を観戦したことを報告した。小松は2023年７月に交際していた一般男性と結婚。それを機に拠点を仙台に移し、今年１月28日に第１子となる男児を出産している。そんな小松はこの日、「サッカー観戦」と題してブログを更新。「少し前にユアスタにて息子もスタジアムデビューしました」と綴り、青のストライプが