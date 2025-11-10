10月1日に始まった連邦政府のシャットダウンが、いまだ継続中だ。従来なら民主党と共和党の間で即座に対話がなされるはずだが、トランプ2.0による分断は根深く、「家庭内別居」は収まる気配をみせない。アメリカを巡るナショナリズムvs.パトリオティズム。その断層線をトレースする。