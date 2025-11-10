秋の全国火災予防運動にあわせて11月10日、園児らが大学生らに「火の用心」を呼び掛ける啓発活動を行いました。（園児）「火の用心、お願いします」この啓発活動は、四国大学の学生らに防火に対する意識を高めてもらおうと、徳島市消防局が、11月9日から15日までの秋の全国火災予防運動にあわせて行いました。10日は四国大学附属認定こども園の園児45人と、徳島市消防局の職員が参加しました。園児らは、ポケットティッシュを配り