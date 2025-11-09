給食の時間に並んでいた、懐かしいあの一皿。大人になって振り返ると、実は地元ならではのソウルフードだった、なんてこともありますよね。栃木県鹿沼市の「インド煮」もその一つ。名前からインド料理を連想しがちですが、実は学校給食から生まれたソウルフードです。【画像】「えっ…甘いゼリーを揚げてるの……？？？」→これが埼玉県の学校給食に出る《謎メニュー》です！給食から地域のソウルフードにインド煮が生まれたの