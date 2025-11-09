三重県警本部8日午後8時半ごろ、三重県伊勢市の市道に倒れていた近くに住む無職岩森敬一さん（86）が、息子の自営業浩二さん（49）運転の乗用車にひかれる事故があった。敬一さんは搬送先の病院で死亡が確認された。伊勢署によると、事故で全身を強く打ったとみられるが、死亡との因果関係は調査中だという。署によると、車で帰宅中だった浩二さんが事故を起こし、駆け寄ったところ、自身の父親だと気付いたという。署は、敬一