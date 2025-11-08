DeNAは10月31日、村田修一野手コーチ（44）が二軍監督に就任することを発表した。【画像】「かかわるとロクなことにならない」村田修一がケンカ別れをした名選手は…「2003年から11年まで横浜（現DeNA）でプレーし、2年連続で本塁打王に輝いたこともあるスラッガー。11年オフに巨人にFA移籍し、4番として翌年からのリーグ3連覇に貢献した。17年オフに巨人を自由契約となり、独立リーグの栃木に移籍。18年に引退を発表しました