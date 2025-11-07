（小玉アナウンサー）「ここからは、お天気の豆知識を伝えてもらうマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「最近、朝晩は冷えて、秋の深まりを感じますね」「きょうは、秋の空についてお伝えします」「まずは、11月4日の火曜日に視聴者の方から届いた映像をご覧ください」 ■秋の風物詩「鱗雲」 （佐々木気象予報士）「11月4日に阿南市で撮影されました、空一面に広がる