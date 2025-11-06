米国スターバックスと、サントリー食品インターナショナル（東京都）が、スターバックスのチルドカップシリーズの新商品「スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」を期間限定で発売中。季節に合わせた味わいに、スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたチルドカップ「スターバックス DELIGHT ME」シリーズの第2弾商品となります。【写真】「チョコレート＆ベリーラテ」をアレンジ？簡単なのに