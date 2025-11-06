米国スターバックスと、サントリー食品インターナショナル（東京都）が、スターバックスのチルドカップシリーズの新商品「スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」を期間限定で発売中。季節に合わせた味わいに、スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたチルドカップ「スターバックス DELIGHT ME」シリーズの第2弾商品となります。

【写真】「チョコレート＆ベリーラテ」をアレンジ？ 簡単なのに、豪華に！ コレです！

2011年からホリデーシーズン限定商品を発売しており、今年は「Invite Joy −ホリデーのよろこびに、つつまれよう−」がテーマ。

新商品は、チョコレートのコク深い甘さに、ベリーの華やかでフルーティーな香りをアクセントに重ね合わせた一品。デザートのようなぜいたくなラテで、この季節だけの心弾むような特別な味わいが楽しめるということです。

パッケージは、スターバックスのホリデーの象徴である「レッド」に加え、「グリーン」「ゴールド」「レッド＆グリーン」の4種類。ホリデーシーズンならではのイルミネーションをイメージしてあり、雪の結晶、クリスマスツリー、トナカイ、ベルなど、それぞれ異なるモチーフがあしらわれています。手書きでつづったような心温まるメッセージ付き。

希望小売価格は230円（税抜き）です。