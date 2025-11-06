警察庁はきょう、警察官がライフル銃を使用してクマの駆除ができるよう、国家公安委員会規則を改正しました。来週13日に施行されます。今年度、クマに襲われて亡くなった人はきのうまでに13人に上り、すでに過去最多だった2023年度の2倍以上となり、被害は深刻化しています。警察庁は今週、クマの被害が大きい岩手県と秋田県に担当者を派遣し、自治体のニーズや現状などを調査。聞き取りの結果を踏まえ、警察庁はきょう、ハイジャ