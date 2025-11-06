昭和の徳島を写した写真の展示会が、徳島市の「はこらいふ図書館」で開かれています。これは、図書館の利用者や昭和を知らない人たちに、当時の世相や時代の移り変わりを感じてもらおうと、「はこらいふ図書館」が開きました。会場には、県立文書館から提供された、1945年から1978年までの徳島市や小松島市阿南市を写した写真17点が展示されています。1978年に今のアミコビルの前身となる、徳島産業観光会館を写した写真からは、当