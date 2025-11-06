「働くお姉さん」より谷碧さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」では前週に引き続き、教員免許を所持している谷碧さんが登場。「NEXT推しガール！」では、Mayuriさんが競泳水着＆シャツグラビアを披露している。 また「推しメンFile」には、yusuke(HERO)さんのグラビアが掲載さ