韓国株急落スタート、バーリ氏の米AI空売り仕掛けでハイテク大幅安 東京時間09:37現在 韓国総合株価指数 3947.96（-173.78-4.22%） 韓国株は急落して始まっている。サムスン電子やSKハイニックス、LGディスプレイなどハイテク関連が大幅安。バーリ氏が米AI空売りを仕掛けたことで、きのうの米株式市場でハイテク株が大幅下落した。 「世紀の空売り」で知られ、映画「マネーショート」