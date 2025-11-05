韓国株急落スタート、バーリ氏の米AI空売り仕掛けでハイテク大幅安
東京時間09:37現在
韓国総合株価指数 3947.96（-173.78 -4.22%）
韓国株は急落して始まっている。サムスン電子やSKハイニックス、LGディスプレイなどハイテク関連が大幅安。バーリ氏が米AI空売りを仕掛けたことで、きのうの米株式市場でハイテク株が大幅下落した。
「世紀の空売り」で知られ、映画「マネーショート」のモデルにもなったマイケル・バーリ氏率いるサイオン・アセット・マネジメントが、米パランティアとエヌビディアに対する弱気ポジションを開示した。パランティアにプットオプション500万枚、エヌビディアに100万枚を取得。バーリ氏はAIに対する過熱ぶりに警鐘を鳴らしている。
