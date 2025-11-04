大谷翔平が笑顔でセレモニーに登場ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の“日本人トリオ”も笑顔で姿を見せた。その後はドジャースタジアムでのセレモニーに登場。大谷が登壇し、英語でスピーチを行った。ドジャースはこの日、ロサンゼルスのダウンタウンで今世紀初のワールドシリーズ連覇パレードを