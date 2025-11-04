大谷翔平が笑顔でセレモニーに登場

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の“日本人トリオ”も笑顔で姿を見せた。その後はドジャースタジアムでのセレモニーに登場。大谷が登壇し、英語でスピーチを行った。

ドジャースはこの日、ロサンゼルスのダウンタウンで今世紀初のワールドシリーズ連覇パレードを行った。スタート地点のロサンゼルス市庁舎の付近には早朝からファンが集まっており、大谷の登場を心待ちにするファンも目立っていた。

大谷は「ハロー、ハロー」と挨拶。「I want to say that I am so proud of this team.（僕はこのチームを誇りに思います）」とコメント。続けて「You guys are the greatest fans in the world（あなたたちは世界でも最高のファンです）」とファンに感謝した。最後に「I’m ready to get another ring next year. Let’s go!（来年もう一つのリングを手にする準備はできている。レッツゴー！）」と盛り上げた。

大谷、山本らが奮闘したドジャースはレギュラーシーズンを93勝69敗で、ナ・リーグ西地区を首位で終えた。そのままプレーオフではワイルドカードでレッズを倒し、地区シリーズでフィリーズを撃破した。リーグ優勝決定シリーズではブルワーズに4連勝。ブルージェイズとのワールドシリーズは3勝3敗で迎えた第7戦を制し、見事に今世紀初のワールドシリーズ連覇を達成していた。

大谷は第4戦にワールドシリーズ史上初めて「投打二刀流」で出場。第7戦には登板間隔が中3日ながら先発マウンドに上がり、連覇に貢献していた。（Full-Count編集部）