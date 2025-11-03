山本はWS3登板で3勝、防御率1.02でシリーズMVPに輝いたドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ3登板で3勝0敗、防御率1.02、15奪三振という圧倒的な成績を残してMVPに輝いた。トロフィーを両手で上げる瞬間、キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手がサポート。ファンの注目を集めた。ドジャースの公式「X」が「ヨシノブ・ヤマモト、ワールドシリーズMVP」として動画を公開。連投で、かつ2回2/3を投げた山本は疲労困憊の