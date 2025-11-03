セットしたらあとはほったらかしにできるせいろ料理は、忙しい人の強い味方。今回は、せいろ料理の達人りよ子さんに、「長イモと厚揚げのそぼろ蒸し卵とじ風」のつくり方を教えてもらいました。メインのおかずとしても、ご飯にのせてどんぶりとしても活躍するレシピなので、ぜひ試してみてください。忙しい毎日にぴったりの調理法！手間がかからないのにプロ級の仕上がりになるせいろ料理の魅力を、りよ子さんに教えてもらいました