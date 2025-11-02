プレーオフに進出したチームには報酬が配られる【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を達成した。ポストシーズンに進出したチームには、勝ち進むにつれて分配される金額が多くなる賞金が与えられる。昨年は1人あたり47万7440ドル（約7349万円）が分配された。MLB公式サイトによる