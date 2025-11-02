プレーオフに進出したチームには報酬が配られる

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を達成した。ポストシーズンに進出したチームには、勝ち進むにつれて分配される金額が多くなる賞金が与えられる。昨年は1人あたり47万7440ドル（約7349万円）が分配された。

MLB公式サイトによると、昨年はプレーオフに進出したチームには約1億2910万ドル（約198億7000万円）が山分けされていた。チーム内でさらに分配され、誰が満額か、非満額なのかはチーム内でまた決められる。

ポストシーズンに出場したチームには、勝ち進むほど多くなる形で賞金が配られる。昨年米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」が報じたところによると、ドジャースが受け取ったのは4650万ドル（約71億5000万円）。1人あたりの金額では2023年世界一のレンジャーズの50万6263ドル（約7793万円）、2022年世界一のアストロズの51万6347ドル（約7948万円）よりは少なかった。

2019年に行われた第2回プレミア12では、侍ジャパンが獲得した優勝賞金は161万ドル（約2億4700万円）。2023年のWBCではチームが受け取る優勝賞金は300万ドル（約4億6200万円）だった。（Full-Count編集部）