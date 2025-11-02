ワールドシリーズ第7戦でも好投【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャース・山本由伸投手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で登板。9回途中から10回、11回を無失点に抑え、シリーズ3勝目を挙げて胴上げ投手になった。バッテリーを組んだスミスは「彼はこのシリーズのMVPだ。インクレディブルだった」と称賛した。山本は第6戦に6回1失点で勝利を挙げた