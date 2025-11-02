2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中の『プリンセッション・オーケストラ』。花の騎士シンシア、花の騎士ピュリティの正体がついに公開。また2人が歌う『Monochrome Eden』の楽曲配信が決定した。＞＞＞場面カットや楽曲ビジュアルをチェック！（写真6点）TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンタ