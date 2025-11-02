【プリオケ】花の騎士の正体を公開！ シンシアとピュリティが歌う楽曲配信決定
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中の『プリンセッション・オーケストラ』。花の騎士シンシア、花の騎士ピュリティの正体がついに公開。また2人が歌う『Monochrome Eden』の楽曲配信が決定した。
＞＞＞場面カットや楽曲ビジュアルをチェック！（写真6点）
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』の第28話・第29話にて、白の女王とともにプリンセスたちの前に立ちはだかる ”花の騎士” たちの正体が明らかとなった。
花の騎士シンシアはみなもたちの先輩で図書委員の風花すみれ、そして花の騎士ピュリティはその妹で、物静かで感情をあまり表に出さない不思議な女の子・風花りりであることが判明した。
なぜ2人はプリンセスの前に立ちはだかるのかー。今後の展開をお楽しみに。
あわせて花の騎士シンシア（CV：鬼頭明里）と花の騎士ピュリティ（CV：伊藤美来）が歌う劇中歌『Monochrome Eden』の楽曲が、11月3日（月）より配信されることが決定した。
この機会に花の騎士2人の歌声をお楽しみを。
（C）Project PRINCESS-SESSION
