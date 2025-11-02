運命のワールドシリーズ第7戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手」で投打同時出場。3回に先制3ランを許し、3回途中5安打3失点で降板した。防御率は4.43。最速100.2マイル（約161.3キロ）だった。痛恨の一発だった。3回無死一、三塁。ビシェットに甘く入ったスライダーを捉えられた。バックスクリー