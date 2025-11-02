前夜は大谷敬遠後に3失点も「後悔はしていない」【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は1日（日本時間2日）、ドジャースとのワールドシリーズ第7戦前に報道陣の取材に応じた。相手先発のドジャース・大谷投手について、「特別な準備が必要だ。うちの投手陣は打者・オオタニの準備をし、打者陣は投手・オオタニの準備をする。両方やる選手だから特異だ」と語った。