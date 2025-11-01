［2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、サンフレッチェ広島 3-1 柏レイソル、11月1日、東京・国立競技場］広島がJリーグ杯決勝で柏を3-1で下し、2022年以来2度目の優勝を達成した。この試合で2得点に絡むロングスローを披露したDF中野就斗はタイトル獲得を喜びながらも、「もっと投げたい」とさらなる高みを目指している。野球選手を目指していた男の先制点アシスト背番号15の強肩が火を吹いた。右ウィングバックで先発出場した中野