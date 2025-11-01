中堅ディーン「ちょっと怖かったけど、自分の野球勘を信じました」【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）絶体絶命の危機で冷静な判断が光った。試合後、ドジャースのジャスティン・ディーン外野手は声を弾ませた。「ボールがフェンスの中に埋まってしまって。『え、まさかそんなはずないよな』と思ったんですけど、ルールはちゃんと分かっていたし。ちょっと怖かったけど、自分の野球勘を信じました」ま