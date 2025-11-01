記事のポイント ブランドが若年層を獲得するために、伝統的な100mlサイズから30mlなどの小型ボトルへ戦略的シフトを図っている。 ミニサイズは、低価格で入手しやすい「香水ワードローブ」構築を志向する若い消費者のニーズに対応している。 しかし、小型化には生産コスト・在庫管理・主力商品の売上競合といった実務的な課題が存在する。 カルロス・フーバー氏が手がけるニッチなフレグランスブランド、アーキースト（Arquiste）