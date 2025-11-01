トータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」は11月21日、色彩と輝きで魅せる幻想的な「LUNASOL 2025ホリデーコレクション」を限定発売します。今年のホリデーコレクションのテーマは、“Prismatic Labyrinth”。柔らかな色彩と輝きが交差する、ロマンティックなメイクアップアイテムが勢揃いします。ルナソルで人気のアイシャドウに加えて、リップオイルやチークなどをラインナップ。冬こそ際立つ血色感に煌めきをプラス