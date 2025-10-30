ロフトン氏は知らなかった自身の記録歴史的記録が生まれた一夜となった。ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に「1番・指名打者」で出場。4打数4安打3打点、さらに4敬遠を含む5四球で9打席すべてで出塁した。ポストシーズン1試合最多出塁の新記録達成に、米球界もどよめいた。とてつもない打棒だった。3回1死では、サイ・ヤング賞3度の右腕シャーザーか