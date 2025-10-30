野球部51人の進路が発表された慶大野球部は30日、令和7年度の卒業生51人の進路先を発表した。野球継続は外丸東眞投手、荒井駿投手の2人となった。前橋育英から進学した外丸は、1年春からリーグ戦に登板。通算59試合に登板して20勝14敗、防御率2.65だった。荒井は通算12試合に登板して1勝1敗、防御率4.08。ともにプロ志望届を提出も、指名漏れとなった。同じく志望届を提出していた常松広太郎外野手はゴールドマン・サックス