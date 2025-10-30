フランスの下院に当たる国民議会が、Google、Apple、Amazonなどの大手アメリカ企業が主な対象となる課税を現行の3％から6％に引き上げる案を可決しました。ところが、政府はアメリカの報復措置を恐れ、この動きに慎重な姿勢を見せていると伝えられています。French lawmakers progress tax on American Big Tech amid huge pushback - POLITICOhttps://www.politico.eu/article/french-lawmakers-progress-tax-on-american-big-tec