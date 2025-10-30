ファミリーマートは10月28日、"秋"の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。1個買うと、1個もらえる○84.9%が物価高を実感コンビニの節約利用に関する調査結果によると、現在84.9%の人が物価高を「とても実感している(58.5%)」、「まあまあ実感している(26.4%)」と回答した。物価高を実感した人のうち、「食費」の値上げが影響したという人が97.8%にのぼった近年の物価高の影響で、大半の人