大谷は選手会のMVP、ナ最優秀選手賞を逃すメジャーリーグ選手会（MLBPA）は29日、選手間投票で選ぶナ・リーグ最優秀選手賞を発表。ドジャース・大谷翔平投手は選ばれず、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が選ばれた。SNSでは驚きの声が上がっている。大谷は今季リーグ2位の55本塁打を放ち、打率.282、102打点。20盗塁、OPS1.014と好成績を残した。2年ぶり復帰となった投手では14試合登板で1勝1敗、防御率2.87。47回を投